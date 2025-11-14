Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гітарист Metallica продає картину з Конаном-Варваром за $10 мільйонів

Артем Черничко 14 листопада 2025
Гітарист гурту Metallica Кірк Гемметт виставив на аукціон картину «Конан-Берсерк» художника Френка Фразетти. Полотно, придбане музикантом у 2009 році за $1 мільйон, тепер має стартову ціну $10 мільйонів, пише ARTnews.

Картина «Конан-Берсерк» (1967) колись прикрашала обкладинку паперового видання роману Роберта Говарда «Конан-Завойовник». На ній Конан зображений тріумфатором: м’язисті руки широко розставлені, він дивиться на напружену битву на тлі вогняного неба, а його кінь ніби летить над сутичкою.

Зображення: Heritage Auctions

Кірк Гемметт є відомим колекціонером мистецтва та атрибутики у жанрах жахів і наукової фантастики. У 2009 році він придбав картину безпосередньо у автора за $1 мільйон, що на той час вважалася дуже високою ціною.

Коментуючи продаж, музикант зазначив: «Мистецтво має власне життя. Ми не володіємо ним насправді. Нам просто пощастило подорожувати життям із ним протягом короткого часу як доглядачам. Настав час цій легендарній роботі знайти новий дім, нову історію, нового доглядача та нове життя».

Аукціонний дім Heritage Auctions називає Френка Фразетту «найвидатнішим ілюстратором другої половини XX століття». Продаж картини відбудеться 9-10 грудня, після рекордного аукціону Фразетти у вересні 2025 року, коли його олійний живопис «Людина-мавпа» (1966) продали за рекордні $13,5 мільйона.

Персонаж Конан-Варвар став культовим не лише завдяки книгам, а й після виходу однойменного фільму 1982 року, де головну роль зіграв Арнольд Шварценеггер.

