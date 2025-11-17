Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Том Круз отримав свій перший «Оскар» — за внесок у кіно

Артем Черничко 17 листопада 2025
1783
Американський актор Том Круз отримав почесний «Оскар» на церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі 16 листопада 2025 року. Ця нагорода присуджена за значний внесок у розвиток кіноіндустрії, пише Variety.

Статуетку Крузу вручив мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який наразі працює з актором над їхнім спільним фільмом, прем'єра якого запланована на жовтень 2026 року. Стрічка поки не має назви.

Приймаючи нагороду, актор виголосив зворушливу промову, акцентуючи на об'єднуючій силі кінематографа: «Кіно допомагає мені цінувати та поважати відмінності. Воно також показує мені нашу спільну людяність. Тож зйомки у фільмах — це не те, чим я займаюся, це те, ким я є», — заявив Круз.

Раніше Том Круз був чотири рази номінований на «Оскар» за ролі в фільмах «Народжений четвертого липня», «Джеррі Маґвайр», «Магнолія» та як продюсер «Топ Ґан: Меверік».

За свою більш ніж сорокарічну кар’єру Круз став однією з найбільших зірок Голлівуду, відомою завдяки таким блокбастерам, як «Місія нездійсненна», «Топ Ґан», «Людина дощу» та роботі зі Стенлі Кубриком у культовій стрічці «Із широко заплющеними очима».

Governors Awards — це окрема щорічна церемонія, організована Радою директорів Американської кіноакадемії. Вона відбувається заздалегідь до основної церемонії та присвячена врученню почесних «Оскарів» та спеціальних нагород за видатні життєві досягнення та гуманітарний внесок у кіномистецтво.

Також на церемонії почесні «Оскари» отримали хореограф Деббі Аллен та художник-постановник Вінн Томас. Гуманітарною премією імені Джина Хершолта була відзначена Доллі Партон.

98-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.

Фото на обкладинці: Том Круз на церемонії Governors Awards (Michael Tran / AFP)
