Пол Маккартні випустив майже беззвучний трек — це протест проти ШІ

Британський музикант Пол Маккартні випустив свій перший новий запис за п’ять років — майже повністю тихий трек — на знак протесту музичної індустрії проти несанкціонованого використання авторських прав компаніями, що розробляють штучний інтелект. Про це пише The Guardian.

Трек, що триває 2 хвилини 45 секунд, є записом майже порожньої студії, де чути лише тихе шипіння та поодинокі звуки. Він символізує, що якщо ШІ-компанії продовжать недобросовісно використовувати інтелектуальну власність музикантів для навчання своїх генеративних моделей, креативна екосистема буде зруйнована, а оригінальна музика — замовкне.

Запис Маккартні увійшов до вінілового альбому під назвою Is This What We Want? («Чи цього ми хочемо?»), який повністю складається з тихих записів від різних артистів.

Сама платівка, яку випустять цього місяця, має зашифрований набір пісень, який складається у фразу: The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit AI Companies» («Британський уряд не повинен легалізувати крадіжку музики на користь ШІ-компаній»).

Акція проходить на тлі зростаючої кампанії артистів, які вимагають від британського уряду припинити практику навчання технологічних компаній на їхніх творах без дозволу та виплати роялті. Серед інших артистів, які підтримали кампанію, — Сем Фендер, Кейт Буш, Ганс Ціммер і Pet Shop Boys.