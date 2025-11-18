Мурал на честь військового, що викликав суперечки в Рівному, перенесли до Києва

Мурал на честь рівненського воїна Тараса Давидюка, який викликав суперечки серед рівнян, створили на одній із набережних Києва. Роботу виконала команда муралістів під керівництвом скандальної художниці Євгенії Фуллен.

Мурал планували зробити на житловому будинку по вулиці Соборній в Рівному. Для цього зі стіни демонтували металеве панно місцевого художника Олександра Бобришева. Ідея муралу викликала суперечки серед містян, оскільки він присвячений лише одному воїну.

Через реакцію спільноти на позачерговому засіданні рівненського міськвиконкому 13 жовтня було накладено мораторій на створення нових муралів і графіті. Попри дію мораторію, у ніч на 7 листопада муралісти намагалися нанести малюнок на стіну на вулиці Соборній. Згодом втрутилася поліція.

Зрештою мурал перенесли до Києва. Кураторка проєкту Євгенія Фуллен прокоментувала, що команда не очікувала складнощів, які виникли у Рівному: «Попри всі труднощі, мати Тараса Давидюка захотіла все-таки реалізувати цей проєкт. Спочатку ми пропонували виконати роботу на благодійній основі з перенесенням на весну, коли буде тепло. Однак мама вирішила реалізувати мурал негайно на комерційній основі. Вона й оплатила наші послуги».

Упродовж чотирьох днів, з 8 по 11 листопада, мурал створювали члени команди — Владислав Павленко та Тіна Діденко.

«У Києві набережна — це легальна зона для малювання муралів без необхідності отримання дозволів. Через обмеженість у часі це був найоптимальніший варіант. Звісно, на ідеально білій утепленій стіні малюнок був би яскравішим, але у нас було лише кілька днів для роботи», — зауважила Фуллен.

Тим часом на фейсбук-сторінці Рівненської міської ради до 1 грудня 2025 року триває опитування громадян «Що зобразити на стіні будинку на вулиці Соборній, 15 у Рівному».