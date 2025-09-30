У центрі Рівного демонтували панно заради муралу — місцеві проти

У Рівному 28 вересня із будинку по вулиці Соборній, 15 демонтували алюмінієве панно, аби утеплити стіну і зробити на ній мурал із зображенням загиблого військового Тараса Давидюка. Про це пише «Суспільне Рівне».

За словами заступника міського голови Євгенія Іванішина, демонтували панно виконавці утеплення і створення муралу. Міська влада попросила їх не різати панно під час демонтажу, і передати його на зберігання до тресту зеленого господарства. Панно досі не є власністю територіальної громади, а фактично відноситься до багатоквартирного будинку.

Натомість петиція про збереження і реставрацію панно зібрала необхідну кількість голосів, тепер її має розглянути місцева влада. Автор петиції зазначив, що треба зберегти металеве панно замість того, щоб створювати «негарний», за його оцінкою, мурал на честь загиблого військового.

Будинок до демонтажу панно. Фото: Ельміра Еттінгер

Будинок після демонтажу панно. Фото: Nicolas Karma Tereshkin-Danilchenko

Рішення про створення панно було ініційовано близькими загиблих і підтримано ОСББ будинку. Також ідею створення муралу у центрі Рівного підтримав Український культурний фонд.

«Ще у січні до мене звернулася мама загиблого Тараса Давидюка з пропозицією облаштувати мурал на стіні нашого будинку, — каже голова ОСББ Андрій Співак. — У нас у правлінні також є дружина загиблого, і вона також підтримала це рішення». Це питання винесли на загальні збори — більшість таку ідею погодила, додає він.

Ініціатива створення муралу викликала дискусії серед рівнян. Місцева дизайнерка Олександра Корчевська зауважила, що формат муралів не витримає ані погодних умов, ані часу.

«Мурали часто швидко облазять, і підтримувати їх у належному стані складно. Це завжди проблема для архітектури, — пояснює дизайнерка. — Є ризик, що кілька місяців малюнок буде красивим, а далі — дедалі гіршатиме. Чи не заслуговують наші загиблі на щось більше, ніж зображення на стіні, яке швидко зруйнується?»

За її словами, меморіали повинні мати художню цінність і бути витривалими, а без залучення скульпторів і митців втрачається можливість створити щось справді значуще.

Також деякі містяни вважають несправедливим створення муралу одному окремому військовому в центрі міста, особливо навпроти майдану Незалежності, де розміщено портрети всіх загиблих захисників. Також біля стіни з майбутнім муралом залишаються кіоски з шаурмою, що, на думку містян, є зневагою до пам’яті героя.