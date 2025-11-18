Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ельміра Еттінгер 18 листопада 2025
Лувр закриває залу з грецькими цінностями задля безпеки

Музей Лувр повідомив про тимчасове закриття деяких приміщень через виявлені недоліки в конструкції будівлі, повідомляє Associated Press. Технічний звіт виявив «особливу крихкість деяких балок, які підтримують перекриття» другого поверху південного крила Лувру внаслідок «нещодавніх непередбачуваних обставин».

У постраждалій зоні знаходяться офіси, де розміщуються 65 співробітників, їх евакуювали на час робіт. Лувр також закрив галерею Кампана, де виставлена ​​антична грецька кераміка.

Південне крило Лувру є однією з найстаріших частин музею. Воно з'єднане з Квадратним двором, де збереглися деякі залишки середньовічного замку. Це крило було одним із об'єктів, що підлягають реставрації в межах плану реконструкції музею, оголошеного президентом Франції Емманюелем Макроном у січні.

Закриття галереї сталося через місяць після зухвалого пограбування Лувру. На тлі громадського обурення з приводу порушення безпеки музей та французький уряд працюють над оцінкою цілісності та безпеки музею, щоб з'ясувати, як сталася крадіжка, і як запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Перевірка минулого тижня послідувала за розгромним звітом, опублікованим раніше цього місяця, в якому детально описується, як керівництво музею віддавало пріоритет придбанню дорогих експонатів, а не посиленню заходів безпеки.

Фото на обкладинці: Gilles Targat / Photo12 via AFP
