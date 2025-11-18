Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Дизайнер Віктор Анісімов розробив парадну форму української збірної для Дефлімпійських ігор

Українська збірна представила країну на XXV літніх Дефлімпійських іграх в Токіо у формі від дизайнера Віктора Анісімова, повідомляє «Vogue Україна».

Церемонія відкриття змагань відбулася 15 листопада, Україну на Іграх представляє команда зі 174 спортсменів у 17 видах спорту.

«Комісія розглядала варіанти, обговорювала тканини та принти, поступово обираючи найкращі елементи. З комплекту "Прапор" взяли штани з жовтими лампасами та блакитну основу. З "Орнаменту" перейшов японсько-український принт, який прикрасив светр. А японське кімоно обрали з "Пікселя" — у кольорах національного прапора. Так із п’яти ескізів народився шостий, фінальний комплект, у якому збірна з’явилася на відкритті ігор», — розповів дизайнер.

Головну роль у парадній формі відіграє стьобана куртка-кімоно з жовто-блакитним піксельним принтом — сучасним переосмисленням кольорів українського прапора. До комплекту також увійшли трикотажний костюм, чорна футболка та шапочка-біні. На більшості виробів — напис «UKRAINE DEAFLYMPIC TEAM», а буква «А» у слові «TEAM» позначена червоним колом — символом японського прапора.

Фото на обкладинці: Національний комітет спорту інвалідів України
