Згенерований ШІ трек уперше очолив чарт Billboard у США

Згенерований штучним інтелектом кантрі-трек Walk My Walk від виконавця Breaking Rust посів перше місце в американському чарті продажів цифрових пісень Country Digital Songs від Billboard. Цей успіх став черговим доказом зростаючого впливу ШІ-артистів на музичну індустрію, пише NME.

За менш ніж місяць пісня набрала понад три мільйони стримів на Spotify.

Цей трек також лідирує у чарті Spotify ‘Viral 50’ у США. Крім того, інша композиція ШІ-артиста під назвою Livin’ on Borrowed Time досягла п’ятого місця у цьому ж чарті, зібравши понад 4 мільйони стримів на платформі.

Особа, яка стоїть за проєктом Breaking Rust, досі не розкрила своєї ідентичності. Проте офіційна сторінка проєкту в TikTok вже зібрала близько 200 тисяч підписників, а пісня Walk My Walk стала вірусною.