Золотий унітаз Мауріціо Каттелана продали за $12,1 мільйона

Артем Черничко 19 листопада 2025
Скульптуру «Америка» італійського художника Мауріціо Каттелана — функціональний унітаз із 18-каратного золота — продали на аукціоні Sotheby’s за $12,1 мільйона, з урахуванням комісійних зборів. Про це пише ARTnews.

Вага скульптури становить понад 100 кілограмів. Вона містить близько 2440 унцій золота, ринкова вартість якого оцінювалася у $9,9 мільйона. Стартова ціна фактично відповідала вартості дорогоцінного металу.

Продавцем виступив Стів Коен, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс», який придбав роботу у 2017 році. Перед аукціоном об'єкт експонували у штаб-квартирі Sotheby’s, однак користуватися ним було заборонено.

Скульптура «Америка» дебютувала у 2016 році в Музеї Ґуггенхайма, де вона функціонувала як звичайна вбиральня для відвідувачів. Існувало два виготовлених екземпляри цієї роботи. Другий був викрадений у 2019 році під час виставки в Бленгеймському палаці у Великій Британії і досі не знайдений.

Поточний ціновий рекорд на твори Мауріціо Каттелана зберігся: найдорожчою його роботою залишається скульптура «Він», продана 2016 року за $17,2 мільйона.

Фото на обкладинці: Скульптура «Америка» у штаб-квартирі Sotheby’s в Нью-Йорку напередодні аукціону (Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP)
