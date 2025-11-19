Названо найкращі будівлі 2025 року за версією World Architecture Festival

Один із найвпливовіших архітектурних форумів світу, World Architecture Festival у Маямі, визначив найкращі будівлі 2025 року за різними категоріями, а також інтер’єри і ландшафтне планування.

Найкращою будівлею стала Церква Святого Спасителя в іспанському Лас-Чумберас. Будівлю з необробленого бетону створив Фернандо Меніс, надихаючись вулканічним ландшафтом навколо. Архітектор вдало запозичив прийом «Храму світла» японського архітектора Тадао Андо, створивши в бетоні щілину у вигляді хреста, через який пробивається світло і створює відчуття духовності і усамітнення всередині.

Церква Святого Спасителя в Лас-Чумберас, Іспанія. Архітектор: Фернандо Меніс. Фото: Roland Halbe, Simona Rota, Hisao Suzuki

Переможцем у категорії «Культура» став мінімалістичний Музей водно-болотних угідь Шуньде Юньлу в Китаї. У категорії «Виставка» кращим визнали японський павільйон на виставці Expo 2025 — завдяки його дерев'яній динамічній структурі.

У категорії «Здоров’я» відзначили реконструкцію лікарні «Агнес» у Бадені (Швейцарія), а серед університетів — Мунаррський центр регіональної досконалості у Шепортоні (Австралія), який нагадує мушлю та щит — як знак пошани до культури аборигенів народу Йорта-Йорта. Серед освітніх закладів приз отримав дитячий садок у Фукахорі (Японія): він зроблений із дерев’яних конструкцій і створює зручний ігровий простір на схилистому ландшафті.

Музей водно-болотних угідь Шуньде Юньлу, Китай. Архітектори: Studio Link-Arc. Фото: Tian Fangfang, Arch-Exist

Японський павільйон на виставці Expo 2025. Архітектори: NIKKEN SEKKEI LTD. Фото: Ministry of Economy, Trade and Industry

Лікарня «Агнес» у Бадені, Швейцарія. Архітектори: Nickl & Partner Architekten Schweiz AG. Фото: HG Esch and Achim Birnbaum

Мунаррський центр регіональної досконалості у Шепортоні, Австралія. Архітектори: ARM Architecture. Фото: Peter Bennetts

Дитячий садок у Фукахорі, Японія. Архітектори: HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro. Фото: Ryuji Inoue

У категорії «Готель» перше місце отримав Poom Deqin Meri, розташований на оглядовому майданчику Унундін у гірських хребтах китайської провінції Юньнань. Кращим житловим комплексом став Isla Intersections у Лос-Анджелесі. Він розташований на невеликій трикутній ділянці, але за рахунок каскадної структури створює комфортні умови для жителів.

Станція метро «Центральний вокзал» у Сіднеї стала кращою в категорії «Транспорт», а серед торговельних центрів перше місце зайняв Nakhon Pathom, натхненний архітектурою історичної пам'ятки Пхра Патхом Чеді.

Готель Poom Deqin Meri у провінції Юньнань, Китай. Архітектори: Büro Ziyu Zhuang. Фото: Shengliang Su, Yumeng Zhu

Житловий комплекс Isla Intersections у Лос-Анджелесі, США. Архітектори: Lorcan O'Herlihy Architects. Фото: Eric Staudenmaier

Станція метро «Центральний вокзал» у Сіднеї, Австралія. Архітектори: Woods Bagot, John McAslan + Partners. Фото: Trevor Mein

Торговельний центр Nakhon Pathom. Архітектори: stu/D/O Architects. Фото: W Work Space, Jinnawat Borihankijanan

Кращим майбутнім проєктом визнали аеропорт Гелепху, який у 2029 році з’явиться в Королівстві Бутан. Дизайн гармонійно поєднується із середовищем і широко використовує мотиви бутанської культури і регіональних ремесел.

Інтер’єр каплиці в Державній лікарні Граца в Австрії став найкращим за рахунок інтеграції фрактальних візерунків і біофільних елементів, що ґрунтуються на дослідженнях у галузі нейронауки та психології. Їх розробили дизайнери у співпраці з вченими Університету Орегону для сприяння зменшенню стресу й емоційному спокою людей, що знаходяться всередині приміщення.

Найкращою роботою з ландшафтом став проєкт екологічного коридору річки Сіньцзян у Китаї. Розташована на заплаві, яку постійно підтоплювали дощі, рекреаційна зона буде стійкою до опадів і постійно доступною для громадськості.

Аеропорт Гелепху, Королівство Бутан. Архітектори: BIG-Bjarke Ingels Group. Фото: BIG

Каплиця в Державній лікарні Граца в Австрії. Архітектори: INNOCAD architecture. Фото: Paul Ott