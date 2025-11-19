Названо найкращі будівлі 2025 року за версією World Architecture Festival

Один із найвпливовіших архітектурних форумів світу, World Architecture Festival у Маямі, визначив найкращі будівлі 2025 року за різними категоріями, а також інтер’єри і ландшафтне планування.
Найкращою будівлею стала Церква Святого Спасителя в іспанському Лас-Чумберас. Будівлю з необробленого бетону створив Фернандо Меніс, надихаючись вулканічним ландшафтом навколо. Архітектор вдало запозичив прийом «Храму світла» японського архітектора Тадао Андо, створивши в бетоні щілину у вигляді хреста, через який пробивається світло і створює відчуття духовності і усамітнення всередині.
Переможцем у категорії «Культура» став мінімалістичний Музей водно-болотних угідь Шуньде Юньлу в Китаї. У категорії «Виставка» кращим визнали японський павільйон на виставці Expo 2025 — завдяки його дерев'яній динамічній структурі.
У категорії «Здоров’я» відзначили реконструкцію лікарні «Агнес» у Бадені (Швейцарія), а серед університетів — Мунаррський центр регіональної досконалості у Шепортоні (Австралія), який нагадує мушлю та щит — як знак пошани до культури аборигенів народу Йорта-Йорта. Серед освітніх закладів приз отримав дитячий садок у Фукахорі (Японія): він зроблений із дерев’яних конструкцій і створює зручний ігровий простір на схилистому ландшафті.
У категорії «Готель» перше місце отримав Poom Deqin Meri, розташований на оглядовому майданчику Унундін у гірських хребтах китайської провінції Юньнань. Кращим житловим комплексом став Isla Intersections у Лос-Анджелесі. Він розташований на невеликій трикутній ділянці, але за рахунок каскадної структури створює комфортні умови для жителів.
Станція метро «Центральний вокзал» у Сіднеї стала кращою в категорії «Транспорт», а серед торговельних центрів перше місце зайняв Nakhon Pathom, натхненний архітектурою історичної пам'ятки Пхра Патхом Чеді.
Кращим майбутнім проєктом визнали аеропорт Гелепху, який у 2029 році з’явиться в Королівстві Бутан. Дизайн гармонійно поєднується із середовищем і широко використовує мотиви бутанської культури і регіональних ремесел.
Інтер’єр каплиці в Державній лікарні Граца в Австрії став найкращим за рахунок інтеграції фрактальних візерунків і біофільних елементів, що ґрунтуються на дослідженнях у галузі нейронауки та психології. Їх розробили дизайнери у співпраці з вченими Університету Орегону для сприяння зменшенню стресу й емоційному спокою людей, що знаходяться всередині приміщення.
Найкращою роботою з ландшафтом став проєкт екологічного коридору річки Сіньцзян у Китаї. Розташована на заплаві, яку постійно підтоплювали дощі, рекреаційна зона буде стійкою до опадів і постійно доступною для громадськості.