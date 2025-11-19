Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Ніч у музеї» повертається: у Нью-Йорку відновили легендарні ночівлі під гігантським китом

Артем Черничко 19 листопада 2025
915
«Ніч у музеї» повертається: у Нью-Йорку відновили легендарні ночівлі під гігантським китом

Американський музей природознавства (AMNH) у Нью-Йорку офіційно перезапустив легендарну програму «Ніч у музеї» після п’ятирічної перерви.

Програма була натхненна однойменним фільмом 2006 року, де охоронець у виконанні Бена Стіллера виявляє, що експонати оживають уночі. У 2020 році її призупинили через пандемію COVID-19 та подальші будівельні роботи.

Тепер музей знову пропонує дітям у віці від 6 до 12 років дослідити зали з ліхтариками, коли звичайні відвідувачі вже розійшлися по домівках.

«Ніч у музеї» в Американському музеї природознавства. Фото: Angela Weiss / AFP

Ціна квитка — $225 з особи. Обов'язкова присутність одного дорослого на п'ятьох дітей. Квитки на перші три місяці вже розпродані. Продаж місць на січень, лютий та березень 2026 року стартує на початку грудня.

Більшість експозицій залишаються відкритими для нічних гостей. Персонал музею проводить екскурсії третім та четвертим поверхами, показуючи зали скам’янілостей та опудал птахів. Перший та другий поверхи доступні для вільного дослідження: діти можуть оглянути діорами африканських ссавців, інсектарій та зали з коштовним камінням і мінералами.

«Ніч у музеї» в Американському музеї природознавства. Фото: Angela Weiss / AFP

Крім того, програма включає презентації, квести, вікторини та іноді караоке. Кульмінацією вечора стає сон на розкладних ліжках просто під знаменитою моделлю синього кита в Залі океанічного життя.

Зараз у музеї також проходить виставка «Кінець ери динозаврів», яка розповідає про падіння астероїда 66 мільйонів років тому.

Фото на обкладинці: «Ніч у музеї» в Американському музеї природознавства, 25 жовтня 2026 року (Angela Weiss / AFP)
