У британській школі заборонили дітям співати пісні з мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів»

У початковій школі Lilliput Church of England Infant School у британському місті Пул попросили дітей не співати пісні з мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів».

Про це пише BBC.

Зображення: Netflix — Columbia Pictures — So / Collection ChristopheL via AFP

У листі батькам школа зазначила, що частина громади «глибоко занепокоєна» згадками про демонів, бо «асоціює їх із духовними силами, які протистоять Богові та добру». У повідомленні також просили заохочувати дітей «не співати ці пісні в школі з поваги до тих, хто вважає ці теми суперечливими для своєї віри».

Частина батьків обурилася таким рішенням та в коментарях для BBC назвала пісні «нешкідливою дрібницею, яка додає дітям упевненості».

За кілька днів школа розіслала повторний лист. Виконувач обов’язків директора Ллойд Аллінгтон зазначив, що отримав багато відгуків, у яких батьки наголошували на позитивних меседжах мультфільму — про командну роботу, хоробрість і доброту. Водночас він підкреслив, що школа враховує різноманітність переконань у громаді та прагне підтримати родини, яких такі теми «є складними».

«Кейпоп-мисливиці на демонів» створила студія Sony Pictures Animation. Це історія про к-поп-гурт Huntr/x — трьох дівчат, які паралельно з музикою ведуть боротьбу з демонами. Під час концертів пісні Huntr/x стають магічним щитом від темних сил.

Головними ворогами дівчат стають учасники конкурентного гурту Saja Boys, які насправді є демонами під прикриттям. Їх відправив демон-король Gwi-ma, щоб викрасти душі шанувальників Huntr/x.