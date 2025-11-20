Вулицю у Харкові перейменували на честь Міська Барбари — лідера гурту «Мертвий півень»

​Депутати Харківської міської ради ухвалили рішення про перейменування вулиці Грайворонська на вулицю Міська Барбари. Про це повідомили на сайті міськради.

Місько Барбара у 2011 році. Фото: Terek / Wikimedia Commons

​Михайло (Місько) Барбара пішов із життя 11 жовтня 2021 року у Харкові у віці 49 років. Він був не лише співзасновником і незмінним вокалістом культового рок-гурту «Мертвий півень», а й актором харківського театру «Арабески».

​Як лідер «Мертвого півня», Місько був автором текстів та вокалістом гурту, відомого своїм оригінальним стилем — покладанням на музику віршів українських поетів. У 1992 році його талант був відзначений премією літературного угруповання Бу-Ба-Бу «За найкращий вірш року».

Попри те, що творчий шлях гурту тісно пов'язаний зі Львовом, де народився Місько, він із 1998 року жив і творив у Харкові, який вважав своїм домом.

​На початку 2000-х Барбара працював ведучим на кількох радіостанціях, популяризуючи українську музику та літературу. ​Під час роботи на «Громадському радіо» він озвучував персонажів для аудіокниг Джоан Ролінґ про Гаррі Поттера. У 2017 році Місько разом із поетом Сергієм Жаданом створили музично-поетичний проєкт «Радіо Любов».