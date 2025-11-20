У Києві розбирають флігелі історичної садиби Носача — попри судовий процес

У Києві на вулиці Кирилівській, 13 тривають будівельні роботи у дворі історичної садиби купця Іосифа Носача 1899 року. Це відбувається попри позов Київської міської прокуратури, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Дві останні історичні будівлі комплексу, що залишилися — флігелі №№ 13є та 13г — наразі перебувають за будівельним парканом. Історичний комплекс налічував загалом 8 будівель. Головний будинок знесли у 2013 році.

У 2022 році компанія «Дніпро 2002» розпочала роботи з демонтажу будівлі Поліцейської дільниці (1902 року), яка також входила до комплексу. Заявлена мета забудовника — будівництво торгово-розважального й офісного центру.

У 2025 році прокуратура подала позов щодо повернення земельної ділянки з флігелями у державну власність. Проте у жовтні суддя Господарського суду міста Києва Людмила Пукшин скасувала арешт ділянки. Підставою для скасування було визначено необхідність проведення «археологічних досліджень».

Наразі під виглядом цих досліджень ділянка розчищається, додає активіст. Одночасно із демонтажем флігеля риють котлован новобудови.

Рішення суду оскаржується прокурорами у Північному апеляційному господарському суді.