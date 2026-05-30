В Італії скасували концерти Каньє Веста і Тревіса Скотта через ризик протестів

В Італії скасували концерти Каньє Веста, також відомого як Ye, та Тревіса Скотта через занепокоєння щодо безпеки і громадського порядку. Про це повідомляє Reuters.

Виступи мали відбутися в липні в місті Реджо-Емілія на RCF Arena, яка вміщує близько 103 тисяч глядачів. Тревіс Скотт мав виступити 17 липня на Pulse of Gaia Festival, а концерт Ye був запланований на 18 липня.

Рішення про скасування ухвалив місцевий префект Сальваторе Анджері. Серед причин він назвав ризик протестів, близькість двох концертів у часі та великий наплив людей протягом 24 годин.

За словами Анджері, рішення ухвалили після звернень споживчої організації CODACONS та єврейської громади Модени й Реджо-Емілії. Особливе занепокоєння стосувалося виступу Ye.

Цього літа Ye зіткнувся з хвилею скасувань у Європі після антисемітських висловлювань, заяв на підтримку Адольфа Гітлера та контенту з нацистською символікою. У квітні Велика Британія відмовила йому у в’їзді, а пізніше він відклав концерт у Марселі після повідомлень про спроби французької влади заблокувати виступ. Також скасували його концерти в Польщі та Швейцарії.

Ye раніше вибачався за свої висловлювання і пов’язував їх із нелікованим біполярним розладом. Водночас він продовжує виступати в країнах, які дозволяють йому в’їзд.

Тревіс Скотт перебуває під пильною увагою через питання безпеки на концертах після тисняви на фестивалі Astroworld у Г’юстоні у 2021 році. Тоді загинули 10 людей, ще сотні зазнали травм.

На момент повідомлення Reuters Ye, Тревіс Скотт і організатори подій в Італії не надали коментарів.