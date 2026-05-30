Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Про пограбування Лувру знімуть фільм і документальний серіал

Ірина Маймур 30 травня 2026
632

Французький режисер Ромен Гаврас зніме художній фільм про пограбування Лувру, яке сталося 19 жовтня 2025 року. Про це пише Hypebeast.

За цією історією також готують документальний серіал британського виробництва. В основі обох проєктів — книга-розслідування «Наліт на Лувр» («Main basse sur le Louvre») журналістів видань «Le Parisien», «Le Monde» та «Paris Match».

Книга розповідає про розслідування викрадення коштовностей із Лувру. Автори називають пошуки викраденого «загадкою» та «головоломкою», яка завела слідчих у глухий кут.

Права на художню екранізацію придбала продюсерська компанія Iconoclast. Окремо права на документальний серіал отримав британський продюсер.

Офіційної назви фільму, акторського складу та дати виходу поки не оголошували. За даними медіа, Гаврас уже працює над сценарієм, а стрічка може вийти у 2028 році.

Ромен Гаврас відомий фільмами «Афіна», «Світ належить тобі» та «Жертвоприношення». Iconoclast уже співпрацювала з режисером над «Світом належить тобі» та «Афіною».

Пограбування Лувру сталося 19 жовтня 2025 року. Зловмисники проникли до музею з південного боку будівлі вздовж Сени, розрізавши зовнішнє скло дисковим різаком.

Грабіжники викрали дев’ять предметів із колекції Наполеона та французьких монархів. Згодом поблизу Лувру знайшли одну з викрадених прикрас: під час втечі зловмисник загубив корону імператриці Євгенії.

Після пограбування розслідування виявило проблеми з безпекою Лувру. Це призвело до відставки директорки музею Лоранс де Кар.

Фото: DAT VO / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я та відмовився від прізвища Коппола Прокуратура вимагає власників відновити історичний будинок у центрі Києва Редактори Wikipedia пригрозили страйком після закриття команди, що допомагала волонтерам сайту Фронтмен гурту The White Stripes Джек Вайт відкрив у Лондоні свою першу мистецьку виставку
Артспільнота «Нагірна 22» закривається: митці спільноти — про свої останні дні в студії 29 травня 2026 «Книжковий Арсенал»: ось 50 книжок, які ми радимо придбати 28 травня 2026 Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: це 6-й OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026 Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно 25 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.