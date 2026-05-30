Про пограбування Лувру знімуть фільм і документальний серіал

Французький режисер Ромен Гаврас зніме художній фільм про пограбування Лувру, яке сталося 19 жовтня 2025 року. Про це пише Hypebeast.

За цією історією також готують документальний серіал британського виробництва. В основі обох проєктів — книга-розслідування «Наліт на Лувр» («Main basse sur le Louvre») журналістів видань «Le Parisien», «Le Monde» та «Paris Match».

Книга розповідає про розслідування викрадення коштовностей із Лувру. Автори називають пошуки викраденого «загадкою» та «головоломкою», яка завела слідчих у глухий кут.

Права на художню екранізацію придбала продюсерська компанія Iconoclast. Окремо права на документальний серіал отримав британський продюсер.

Офіційної назви фільму, акторського складу та дати виходу поки не оголошували. За даними медіа, Гаврас уже працює над сценарієм, а стрічка може вийти у 2028 році.

Ромен Гаврас відомий фільмами «Афіна», «Світ належить тобі» та «Жертвоприношення». Iconoclast уже співпрацювала з режисером над «Світом належить тобі» та «Афіною».

Пограбування Лувру сталося 19 жовтня 2025 року. Зловмисники проникли до музею з південного боку будівлі вздовж Сени, розрізавши зовнішнє скло дисковим різаком.

Грабіжники викрали дев’ять предметів із колекції Наполеона та французьких монархів. Згодом поблизу Лувру знайшли одну з викрадених прикрас: під час втечі зловмисник загубив корону імператриці Євгенії.

Після пограбування розслідування виявило проблеми з безпекою Лувру. Це призвело до відставки директорки музею Лоранс де Кар.