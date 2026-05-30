Померла Марсія Лукас — оскароносна монтажерка «Зоряних війн»

Померла Марсія Лукас — кіномонтажерка, яка отримала «Оскар» за монтаж фільму «Зоряні війни» та працювала над кількома знаковими стрічками 1970-х. Про це повідомляє Variety.

Лукас померла в Ранчо-Міраж, Каліфорнія. Їй було 80 років. Адвокат родини підтвердив, що причиною смерті став рак.

Марсія Лукас отримала «Оскар» за монтаж «Зоряних війн» Джорджа Лукаса, з яким була одружена з 1969 до 1983 року. Водночас її роль у кіно не обмежувалася роботою з колишнім чоловіком.

Вона була співмонтажеркою фільму «Американські графіті», за який отримала номінацію на «Оскар», а також працювала над «Поверненням джедая». Лукас монтувала й фільми Мартіна Скорсезе «Аліса тут більше не живе», «Таксист» і «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

У родинній заяві її назвали «блискучою оповідачкою» та першопрохідницею для жінок у кіно. Там також зазначили, що її роботи вирізнялися емоційною точністю, ритмом і вмінням знаходити правду сцени.

Марсію Лукас іноді називали «секретною зброєю» Джорджа Лукаса. У книжці «The Secret History of Star Wars» Майкл Камінскі писав, що вона аналізувала, які персонажі та сцени працюють, а Джордж Лукас уважно дослухався до її зауважень.

Марсія Лукас під час фотоколу «Galactic Innovations: Star Wars and Rogue One» в театрі імені Семюела Голдвіна. Фото: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

За словами Джорджа Лукаса в інтерв’ю Rolling Stone 1977 року, саме Марсія запропонувала, щоби персонаж Обі-Ван Кенобі загинув. Марк Гемілл також згадував, що вона переконала режисера залишити сцену з «поцілунком на удачу» перед перельотом його героя та героїні Керрі Фішер через прірву в першому фільмі.

Марсія Лукас народилася в Модесто, Каліфорнія, і виросла в Північному Голлівуді. Кар’єру вона починала як кінобібліотекарка, а згодом пройшла стажування в Гільдії монтажерів.

Із Джорджем Лукасом вона познайомилася під час роботи з монтажеркою Верною Філдс. Згодом Лукас була асистенткою монтажера на першому повнометражному фільмі Джорджа Лукаса «THX 1138».