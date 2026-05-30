Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я та відмовився від прізвища Коппола

Американський актор Ніколас Кейдж офіційно змінив імʼя у 2025 році. Тепер у документах замість Ніколас Кім Коппола зазначено Ніколас Кейдж. Про це він повідомив в інтерв’ю Variety.

Кейдж — племінник режисера Френсіса Форда Копполи, онук композитора Карміне Копполи та кузен Романа й Софії Копполи.

Прізвище Кейдж актор узяв ще на початку кар’єри як сценічний псевдонім. Його надихнули персонаж Marvel Люк Кейдж і композитор-авангардист Джон Кейдж.

В інтерв’ю актор пояснив, що тепер це його ім’я і в житті, і перед камерою. За словами Кейджа, він хотів сформувати власну ідентичність і не залишатися в тіні відомої родини.

Кейдж розповідав, що на початку кар’єри його постійно пов’язували з Френсісом Фордом Копполою. У фільмі «Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Гай» 1982 року він ще був зазначений у титрах як Ніколас Коппола, однак згодом відмовився від цього прізвища в професії.

Актор пояснював, що жарти й постійні відсилки до родини Коппол заважали йому працювати. Тому він вирішив будувати кар’єру під іншим ім’ям.

27 травня на Prime Video вийшов восьмисерійний «Нуар. Людина-павук» із Кейджем у головній ролі. Раніше він озвучував Людину-павука Нуар у мультфільмі «Людина-павук: Навколо всесвіту» 2018 року.

Незабаром актор має зіграти в майбутньому байопіку про Джона Меддена — покійного тренера NFL і спортивного коментатора.