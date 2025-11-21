Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Автопортрет Фріди Кало продали за $54,7 мільйона, встановивши одразу три рекорди

Артем Черничко 21 листопада 2025
535

Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало під назвою «Сон (Ліжко)» (El sueño (La cama)) був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $54,7 мільйона. Ім'я покупця аукціонний дім не розголошує, пише ARTnews.

Ця сума встановила одразу кілька рекордів: новий особистий рекорд для Кало, аукціонний рекорд для творів жінок-художниць та рекорд як найдорожчий латиноамериканський твір мистецтва, проданий на аукціоні.

Полотно зображує художницю, яка лежить у ліжку, що ніби ширяє, а зверху розміщений скелет. Картина створена у вирішальний момент життя Кало, позначений ускладненнями зі здоров'ям після хвороби та аварії, а також її розлученням і подальшим повторним шлюбом із художником Дієго Ріверою у 1940 році. Ліжко стало символом виклику та стійкості, а скелет, який вона тримала над ним, слугував нагадуванням про смертність і традиції.

Попередній рекорд для жінки-художниці на аукціоні належав американській модерністці Джорджії О'Кіф, чия робота Jimson Weed/White Flower No. 1 була продана на Sotheby's у 2014 році за $44,4 мільйона.

Мітки
Новини
Читайте також
Новий фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув нагороду кінофестивалю в Амстердамі У Києві відреставрують Палац одружень на Берестейському проспекті У Бірмінгемі зведуть стадіон із цегляними димоходами — це данина історії міста Гурт «ДахаБраха» випустив колискову про депортованих Росією українських дітей
Black Friday 2025: що купити в українських брендів 21 листопада 2025 «Ти — космос» — найкращий український фільм? 21 листопада 2025 Виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд» — ковчег врятованих речей 20 листопада 2025 Доісторична ера: як виглядали сервісні послуги до інтернету 19 листопада 2025 Книги нобелівських лауреатів: 5 нових перекладів українською 19 листопада 2025 «ЕскапістіКо» — вистава, що перетворила танцівника на музичний інструмент 18 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.