Автопортрет Фріди Кало продали за $54,7 мільйона, встановивши одразу три рекорди

Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало під назвою «Сон (Ліжко)» (El sueño (La cama)) був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $54,7 мільйона. Ім'я покупця аукціонний дім не розголошує, пише ARTnews.

Ця сума встановила одразу кілька рекордів: новий особистий рекорд для Кало, аукціонний рекорд для творів жінок-художниць та рекорд як найдорожчий латиноамериканський твір мистецтва, проданий на аукціоні.

Полотно зображує художницю, яка лежить у ліжку, що ніби ширяє, а зверху розміщений скелет. Картина створена у вирішальний момент життя Кало, позначений ускладненнями зі здоров'ям після хвороби та аварії, а також її розлученням і подальшим повторним шлюбом із художником Дієго Ріверою у 1940 році. Ліжко стало символом виклику та стійкості, а скелет, який вона тримала над ним, слугував нагадуванням про смертність і традиції.

Попередній рекорд для жінки-художниці на аукціоні належав американській модерністці Джорджії О'Кіф, чия робота Jimson Weed/White Flower No. 1 була продана на Sotheby's у 2014 році за $44,4 мільйона.