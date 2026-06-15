Чверть матчів чемпіонату світу з футболу 2026 року пройде у небезпечній спеці — дослідження

Під час чемпіонату світу з футболу 2026 року однією з головних проблем для гравців і глядачів може стати екстремальна спека. За оцінкою дослідження World Weather Attribution (WWA), приблизно чверть із 104 матчів турніру можуть відбутися в умовах, що перевищують рекомендовані межі теплової безпеки, пише Wired.

Фахівці проаналізували погодні ризики для всіх міст США, Мексики та Канади, які прийматимуть матчі, використовуючи індекс WBGT. Він враховує не лише температуру повітря, а й вологість, сонячне випромінювання та швидкість вітру, що дозволяє точніше оцінити теплове навантаження на організм.

Аналітики вивчили історичні погодні дані за період з 11 червня по 19 липня — саме в ці дати проходитиме чемпіонат — і порівняли їх із рекомендаціями міжнародної профспілки футболістів FIFPro.

Відповідно до цих рекомендацій, значення WBGT на рівні 26 градусів Цельсія є порогом, після якого необхідно застосовувати додаткові заходи охолодження та гідратації. Якщо ж показник досягає 28 градусів Цельсія, ситуація вважається високоризиковою. За таких умов рекомендується розглядати перенесення матчу через загрозу здоров’ю гравців.

На основі отриманих даних дослідники дійшли висновку, що приблизно кожен четвертий матч турніру проходитиме в зоні підвищеного ризику, а щонайменше п’ять ігор можуть відбутися за умов, коли індекс WBGT сягатиме або перевищуватиме небезпечну позначку у 28 градусів Цельсія.

Особливо проблемними називають міста Маямі, Даллас, Х’юстон, Канзас-Сіті та Філадельфію. За даними дослідження, там небезпечні значення теплового індексу можуть повторюватися майже щороку саме в період проведення турніру. Підвищені ризики також фіксують для Атланти, Бостона, Нью-Йорка та Монтеррея.

Науковці пов’язують зростання частоти таких умов із глобальним потеплінням. З моменту чемпіонату світу 1994 року середня температура планети підвищилася приблизно на 0,5-0,7 градусів Цельсія.

FIFA заявляє, що розклад матчів формувався з урахуванням кліматичних даних, інфраструктури та безпекових факторів. У відповідь на ризики спеки організатори планують запровадити обов’язкові трихвилинні паузи в середині кожного тайму, щоб гравці могли попити води.

Втім, дослідники наголошують, що цього може бути недостатньо. Серед додаткових заходів вони пропонують перегляд графіків тренувань, посилення систем охолодження на стадіонах і більш жорсткий медичний контроль під час матчів як для гравців, так і для глядачів.