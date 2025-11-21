У Бірмінгемі зведуть стадіон із цегляними димоходами — це данина історії міста

Архітектурне бюро Heatherwick Studio презентувало проєкт нового стадіону для англійського футбольного клубу «Бірмінгем Сіті». Його головна риса — 12 цегляних димоходів, які оточують споруду, пише Dezeen.

Стадіон під назвою Powerhouse стане центром Спортивного кварталу на сході міста. Це перша футбольна арена, розроблена Heatherwick Studio у співпраці з американською студією Manica Architecture та режисером Стівеном Найтом («Гострі картузи»).

Дванадцять цегляних димоходів навіяні історією міста та його колишніми цегельними заводами. Димоходи не лише підтримуватимуть дах, але й міститимуть ліфти та сходи. В одному з них розташують найвищий бар у місті.

«Занадто часто стадіони виглядають як космічні кораблі, що могли приземлитися де завгодно, стерилізуючи навколишній простір. Цей стадіон виростає із самого Бірмінгема — з його цегельних заводів, його тисячі ремесел і майстерності, що лежить в його основі», — пояснюють концепцію у Heatherwick Studio.

Арена на 62 тисячі місць стане однією з найбільших в Англії. Завдяки висувному даху та рухомому полю, вона слугуватиме як спортивним, так і концертним майданчиком.