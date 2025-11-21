Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Новий фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув нагороду кінофестивалю в Амстердамі

Артем Черничко 21 листопада 2025
Документальний фільм «Тиха повінь» українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука став лауреатом Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі (IDFA). Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Стрічка, що змагалася у головному конкурсі з 12 стрічками з усього світу, отримала нагороду за найкращу операторську роботу.

Над візуальною складовою фільму працювали оператори Іван Морараш, Олександр Коротун, В’ячеслав Цвєтков та сам режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

«Тиха повінь» занурює глядача у життя закритої релігійної спільноти, що мешкає на берегах Дністра. Їхній мирний світ руйнують регулярні повені, а згодом — повномасштабна війна. У цих двох стихіях — природній і людській — фільм знаходить паралелі, показуючи, як повторення катастроф формує пам’ять і спільну ідентичність громади.

«Це дослідження невидимих, майже невловимих зв’язків між групою людей та їх взаємодією з середовищем, — розповідає режисер. — Мене завжди тягне до закритих місць — там вдається знайти людей, з якими хочеться зблизитись. “Тиха повінь” — це фрески-спостереження впливу циклічності повторень війни, наче повеней».

Дмитро Сухолиткий-Собчук — український режисер і сценарист, член Європейської кіноакадемії. Його повнометражний ігровий дебют «Памфір» (2022) був представлений на Каннському кінофестивалі та здобув численні нагороди на міжнародних форумах.

