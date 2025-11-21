Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львові відреставрували лемківську хату 1860 року

Ірина Маймур 21 листопада 2025
У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові завершили черговий етап реставрації — оновили лемківську хату зі села Верхня Визниця, збудовану в 1860 році.

Про це повідомили на сторінці музею.

Фахівці повністю замінили дахове покриття та частину лат, а також встановили димники. Окрім основної функції, вони забезпечують циркуляцію повітря під дахом, що подовжує «життя» будівлі.

Хата зберегла характерні риси лемківської архітектури: обмащені глиною та побілені стіни, класичне планування з хати, сіней і комори, а також чотири невеликі вікна. Одне з них — у формі бантика. Через це невеличке віконце («облоко») до комори потрапляє денне світло та свіже повітря.

Нещодавно в музеї також завершили поточний ремонт покрівлі бойківської хати 1846 року із села Пилипець на Закарпатті — одного з ключових об’єктів бойківського сектору скансену. Оновлення даху було критично важливим для збереження пам’ятки.

