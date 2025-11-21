Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Комікс про Супермена став найдорожчим у світі — його знайшли на горищі

Артем Черничко 21 листопада 2025
Копія культового коміксу Superman No 1, знайдена на горищі в Каліфорнії, стала найдорожчим коміксом у світі. Його продали на аукціоні за $9,12 мільйона, пише The Guardian.

Superman No 1 був опублікований у 1939 році, ставши першим сольним виданням про «Людину зі сталі». Це був перший випадок, коли персонаж, який дебютував у антології Action Comics (1938), отримав власну серію.

Копія була знайдена торік трьома неназваними братами у Північній Каліфорнії під стосом старих газет у картонній коробці на горищі їхньої покійної матері. Жінка придбала його у Сан-Франциско, коли їй було дев'ять років.

Попри свій 86-річний вік, комікс був у майже недоторканому стані. Він отримав оцінку 9.0 за 10-бальною шкалою, яку використовують для оцінки стану коміксів. Це найвищий рейтинг, який коли-небудь отримувала копія Superman No 1. Це одна з лише семи відомих копій із оцінкою 6.0 або вище.

Попередній рекорд був встановлений минулого року, коли копія антології Action Comics No 1, в якій Супермен вперше з'явився, була продана за $6 мільйонів.

