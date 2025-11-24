У Дубаї відкрили 377-метровий Ciel Dubai Marina — найвищий готель світу

​У Дубаї офіційно відкрили Ciel Dubai Marina — новий найвищий готель у світі. Цей хмарочос здіймається на 377 метрів і має 82 поверхи, пропонуючи гостям 1004 номери та люкси, пише Euronews.

Готель, спроєктований архітекторами NORR Group, є символом туристичного буму в Дубаї, який минулого року прийняв майже 19 мільйонів міжнародних туристів.

​Усі номери готелю обладнані панорамними вікнами від підлоги до стелі, що відкривають захоплюючий вид на Пальму Джумейра й Аравійську затоку.

Споруда має голкоподібну форму, а її дизайн включає вертикально розташовані закриті сади. Серед ключових елементів — відкритий басейн-інфініті з видом на океан, розташований на 76-му поверсі (один із найвищих у світі), та оглядовий майданчик на верхівці вежі, який надає гостям панорамні краєвиди на 360 градусів.

​У готелю одразу вісім закладів харчування. Серед них: ресторани West 13 (середземноморська кухня) та East 14 (азійська кухня), а також Risen Café and Artisanal Bakery. Найбільш екстравагантна пропозиція — це відзначений нагородами сучасний концепт Tattu, представлений на трьох рівнях: ресторан і бар на 74 поверсі, Tattu Sky Pool на 76 поверсі (басейн на висоті 310 метрів із японською ф’южн-кухнею) та Tattu Sky Lounge & Terrace на 81 поверсі.

Також до послуг гостей цілодобовий тренажерний зал із видом на місто та доступ до пляжного клубу Soluna Beach Club на Пальмі Джумейра. У лютому 2026 року планується відкриття спа-центру.

​До відкриття Ciel Dubai Marina титул найвищого готелю у світі також належав Дубаю: це був готель Gevora Hotel заввишки 356 метрів.