Співак Melovin заручився з військовим медиком на Майдані в Києві

Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) оголосив про заручини з військовослужбовцем Петром Злотею. Церемонію заручин пара провела напередодні на Майдані Незалежності в Києві.

«На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою, — написав артист. — Любов не питає дозволу. Я сказав “так”. ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті».

28-річний співак також повідомив, що пара планує офіційно одружитися після підписання в Україні відповідного закону.

«Як тільки закон 9103 вступить у дію та буде підписаний паном президентом, ми будемо першими, хто покличе всіх вас на розпис», — пообіцяв артист.

Петро Злотя вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення, у віці 20 років. Він служив медиком у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, надавав допомогу пораненим, зокрема, у стабілізаційному пункті. Чоловік планує здобути освіту пластичного хірурга, щоб продовжити роботу з військовими, які отримали поранення.