Тернопіль відмовився від ялинки через трагедію — натомість встановлять шопку

Цього року на Театральному майдані Тернополя не буде встановлено новорічної ялинки. Замість неї центральну площу міста прикрасить традиційна українська шопка, що стане головним символом Різдва. Про це повідомила міська рада.

Рішення обумовлене трагічними подіями, що сталися 19 листопада. Внаслідок ворожої атаки загинуло майже 40 мешканців міста, включно з шістьма дітьми.

«Було прийняте рішення відмовитися від звичного формату новорічних святкувань, щоб вшанувати пам’ять загиблих та підтримати їхні родини», — йдеться у повідомленні.

Шопка, як один із давніх різдвяних символів України, уособлює народження надії й світла, а також стане символом єднання у часи випробувань, наголошують у міськраді.

Шопка (або Різдвяний Вертеп) — це скульптурна або театралізована композиція, яка відтворює сцену народження Ісуса Христа у Вифлеємській стайні.