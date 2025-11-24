Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тернопіль відмовився від ялинки через трагедію — натомість встановлять шопку

Артем Черничко 24 листопада 2025
1683

Цього року на Театральному майдані Тернополя не буде встановлено новорічної ялинки. Замість неї центральну площу міста прикрасить традиційна українська шопка, що стане головним символом Різдва. Про це повідомила міська рада.

Рішення обумовлене трагічними подіями, що сталися 19 листопада. Внаслідок ворожої атаки загинуло майже 40 мешканців міста, включно з шістьма дітьми.

«Було прийняте рішення відмовитися від звичного формату новорічних святкувань, щоб вшанувати пам’ять загиблих та підтримати їхні родини», — йдеться у повідомленні.

Шопка, як один із давніх різдвяних символів України, уособлює народження надії й світла, а також стане символом єднання у часи випробувань, наголошують у міськраді.

Шопка (або Різдвяний Вертеп) — це скульптурна або театралізована композиція, яка відтворює сцену народження Ісуса Христа у Вифлеємській стайні.

