Артем Черничко 24 листопада 2025
Львів вимикатиме зовнішню рекламу під час комендантської години

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення, яке суттєво обмежує використання світлової зовнішньої реклами на території громади. Головна вимога стосується комендантської години: на цей час запроваджується повна заборона на використання будь-яких видів зовнішнього освітлення, зокрема й зовнішньої реклами та вивісок.

Зокрема, заборонено використовувати зовнішнє освітлення після завершення робочого часу суб’єктів господарювання. Це стосується зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, а також білбордів, сітілайтів тощо.

Виняток — об’єкти вулично-дорожньої мережі та критичної інфраструктури.

Рішення також деталізує умови та вимоги до облаштування світлової реклами та вивісок, а також посилює повноваження комунальних підприємств щодо демонтажу самовільно встановлених технічних елементів.

Мова про електронні табло, монітори, екрани, біжучі, світлодіодні та LED-стрічки, кондиціонери, світильники, елементи декорування, конструкції з динамічною підсвіткою тощо. Це стосується і внутрішньої реклами, яка експонується назовні.

Нові правила допоможуть краще регулювати питання вивісок та реклами, оскільки йдеться про економію електроенергії, зменшення світлового навантаження та шуму від реклами на містян, кажуть у міськраді.

