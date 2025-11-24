Львів вимикатиме зовнішню рекламу під час комендантської години

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення, яке суттєво обмежує використання світлової зовнішньої реклами на території громади. Головна вимога стосується комендантської години: на цей час запроваджується повна заборона на використання будь-яких видів зовнішнього освітлення, зокрема й зовнішньої реклами та вивісок.

Зокрема, заборонено використовувати зовнішнє освітлення після завершення робочого часу суб’єктів господарювання. Це стосується зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, а також білбордів, сітілайтів тощо.

Виняток — об’єкти вулично-дорожньої мережі та критичної інфраструктури.

Рішення також деталізує умови та вимоги до облаштування світлової реклами та вивісок, а також посилює повноваження комунальних підприємств щодо демонтажу самовільно встановлених технічних елементів.

Мова про електронні табло, монітори, екрани, біжучі, світлодіодні та LED-стрічки, кондиціонери, світильники, елементи декорування, конструкції з динамічною підсвіткою тощо. Це стосується і внутрішньої реклами, яка експонується назовні.

Нові правила допоможуть краще регулювати питання вивісок та реклами, оскільки йдеться про економію електроенергії, зменшення світлового навантаження та шуму від реклами на містян, кажуть у міськраді.