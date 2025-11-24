Twitch додав українську мову до інтерфейсу після звернення Мінцифри

Популярна стримінгова платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу. Рішення було ухвалено після звернення Міністерства цифрової трансформації України, повідомили у відомстві.

Влітку Мінцифри офіційно звернулося до Twitch із проханням про локалізацію, наголошуючи на важливості підтримки рідної мови для української аудиторії, яка є однією з найактивніших у Європі.

У жовтні компанія Twitch підтвердила готовність підтримати повну українську локалізацію. Представники платформи зазначили, що мовний доступ є ключовим фактором для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна на платформі та перебуває в активному бета-тестуванні.

Платформа Twitch найбільш відома завдяки трансляціям проходження комп'ютерних ігор, кіберспортивних турнірів та інтерактивного спілкування. З початком повномасштабного вторгнення Росії платформа стала важливим інструментом для збору донатів на підтримку ЗСУ та гуманітарних потреб, що значно збільшило її популярність в Україні.