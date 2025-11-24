Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 24 листопада 2025
Twitch додав українську мову до інтерфейсу після звернення Мінцифри

Популярна стримінгова платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу. Рішення було ухвалено після звернення Міністерства цифрової трансформації України, повідомили у відомстві.

Влітку Мінцифри офіційно звернулося до Twitch із проханням про локалізацію, наголошуючи на важливості підтримки рідної мови для української аудиторії, яка є однією з найактивніших у Європі.

У жовтні компанія Twitch підтвердила готовність підтримати повну українську локалізацію. Представники платформи зазначили, що мовний доступ є ключовим фактором для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна на платформі та перебуває в активному бета-тестуванні.

Платформа Twitch найбільш відома завдяки трансляціям проходження комп'ютерних ігор, кіберспортивних турнірів та інтерактивного спілкування. З початком повномасштабного вторгнення Росії платформа стала важливим інструментом для збору донатів на підтримку ЗСУ та гуманітарних потреб, що значно збільшило її популярність в Україні.

