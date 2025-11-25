Скарлетт Йоганссон зіграє головну роль у новому «Екзорцисті»

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 25 листопада 2025
Акторка Скарлетт Йоганссон виконає головну роль у наступному фільмі франшизи «Екзорцист» від студій Universal та Blumhouse-Atomic Monster. Проєкт описують як «радикально новий погляд» на культову історію, пише Variety.

Режисером, сценаристом і продюсером нового фільму виступить Майк Фленаґан, відомий своєю роботою над горорами, зокрема «Доктор Сон» та серіалами Netflix. Наразі деталі сюжету та імена інших акторів не розголошуються. Відомо, що зйомки пройдуть у Нью-Йорку.

Новий «Екзорцист» існуватиме в тому ж кіновсесвіті, що й оригінальний фільм 1973 року. Стрічка Вільяма Фрідкіна стала культовою, зібравши $441 мільйонів у світовому прокаті та отримавши 10 номінацій на «Оскар».

Водночас майбутня картина не буде продовженням фільму 2023 року «Екзорцист: Вірянин», який не зміг перезапустити франшизу, попри значні інвестиції Universal у $400 мільйонів за права на нову трилогію.

Скарлетт Йоганссон, яка стала найкасовішою акторкою в історії кіно, нещодавно допомогла Universal відродити іншу велику франшизу, зігравши у фільмі «Світ Юрського періоду: Відродження». Цього року акторка також дебютувала як режисер з драмеді «Елеонора Велика».

