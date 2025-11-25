«Національний кешбек» не згортають — уряд спростував чутки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України заявило, що програма «Національний кешбек» продовжує роботу в штатному режимі, а інформація про її припинення у 2026 році не відповідає дійсності.

«Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності», — йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що цитовані ЗМІ зміни у нормативних актах, які стали причиною чуток, стосуються винятково технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Наразі триває підготовка до чергових виплат кешбеку за вересень і жовтень, а також робота з учасниками та оновлення списків виробників. У Мінекономіки підкреслили, що у разі будь-яких рішень, які можуть вплинути на роботу програми, громадськість поінформують завчасно та у повному обсязі.

Напередодні у низці українських медіа та телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що уряд нібито ухвалив рішення про припинення або значне скорочення фінансування програми «Національний кешбек» з 2026 року.

«Національний кешбек» — державна програма для підтримки українських виробників та стимулювання внутрішнього споживання. Вона передбачає повернення частини коштів, витрачених громадянами на певні групи товарів українського виробництва.