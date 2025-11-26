Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов перший тизер перезапуску серіалу «Клініка»

Ірина Маймур 26 листопада 2025
Вийшов перший тизер перезапуску ситкому «Клініка» (Scrubs) — легендарного комедійного серіалу про лікарів, який виходив із 2001 до 2010 року.

Про це пише Variety.

До своїх ролей повернулися головні актори: Зак Брафф (Джей Ді), Дональд Фейсон (Терк) і Сара Чолк (Елліот). Усі троє також стали виконавчими продюсерами шоу.

До перезапуску повернувся і Білл Лоуренс, творець оригінальної «Клініки» та шоуранер «Теда Лассо». Разом із Лоуренсом над новим сезоном працюють колишні сценаристи серіалу — Тім Гоберт та Асім Батра, які стали шоураннерами reboot-версії.

У центрі сюжету буде повернення Джей Ді й Терка до спільної роботи після тривалої перерви.

«Медицина змінилась, інтерни змінились — але їхня дружба витримала час», — йдеться в офіційному синопсисі.

До нового акторського складу приєдналися Ванесса Баєр, Джоел Кім Бустер, Ава Бунн, Джейкоб Дадман, Девід Грідлі, Лейла Мохаммаді та Аманда Морроу. Також у проєкт повертаються Роберт Маскіо, Філл Льюїс, Джуді Реєс і Джон Сі Макґінлі.

Прем’єра відбудеться 25 лютого 2026 року о 20:00 на ABC, з одразу двома епізодами. Наступного дня всі серії стануть доступні для перегляду на Hulu.

Презентація акторського складу Scrubs 7 жовтня 2002 року в Мехіко. Фото: JAVIER LIRA / NOTIMEX / Notimex via AFP

Нагадаємо, Scrubs транслювався сім сезонів на NBC і два — на ABC. Він став одним із найвідоміших медичних ситкомів 2000-х завдяки поєднанню медичної драми й абсурдного гумору.

