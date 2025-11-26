«Укрзалізниця» та Seness присвятили колекцію браслетів українським містам

«Укрзалізниця» та ювелірний бренд Seness представили лімітований дроп браслетів під назвою «Міста серця». Колекція присвячена трьом важливим залізничним маршрутам: «Київ–Маріуполь», «Київ–Харків» та «Київ–Львів».

Амбасадорками маршрутів стали українські лідерки думок. Громадська діячка Катя Прокопенко уособила напрям «Київ–Маріуполь», це був шлях до її коханого — захисника «Азовсталі» Дениса Прокопенка. Інфлюенсерка Сандра Струмскас стала обличчям маршруту «Київ–Харків», бо досліджувала Харків протягом багатьох років. А художниця Іра Максимова ділилася спогадами про місто своєї сили, тепло згадуючи подорожі напрямом «Київ–Львів».

«Ідея колаборації проста: кожен браслет — це зв’язок, який не стирається. Ми створили “Міста серця”, щоб дати людям можливість носити з собою те, що вони не хочуть втрачати. Міста — це не будівлі. Це наші почуття: те, що болить, надихає, тримає», — пояснили у Seness.

Браслети виготовлені з медичної сталі та мають лазерне гравіювання із символікою улюблених напрямів. Придбати нову колекцію можна онлайн, а також у фізичних магазинах «Залізної Крамниці від Всі. Свої» в Києві та Львові.