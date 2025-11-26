Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Укрзалізниця» та Seness присвятили колекцію браслетів українським містам

Артем Черничко 26 листопада 2025
634

«Укрзалізниця» та ювелірний бренд Seness представили лімітований дроп браслетів під назвою «Міста серця». Колекція присвячена трьом важливим залізничним маршрутам: «Київ–Маріуполь», «Київ–Харків» та «Київ–Львів».

Амбасадорками маршрутів стали українські лідерки думок. Громадська діячка Катя Прокопенко уособила напрям «Київ–Маріуполь», це був шлях до її коханого — захисника «Азовсталі» Дениса Прокопенка. Інфлюенсерка Сандра Струмскас стала обличчям маршруту «Київ–Харків», бо досліджувала Харків протягом багатьох років. А художниця Іра Максимова ділилася спогадами про місто своєї сили, тепло згадуючи подорожі напрямом «Київ–Львів».

«Ідея колаборації проста: кожен браслет — це зв’язок, який не стирається. Ми створили “Міста серця”, щоб дати людям можливість носити з собою те, що вони не хочуть втрачати. Міста — це не будівлі. Це наші почуття: те, що болить, надихає, тримає», — пояснили у Seness.

Браслети виготовлені з медичної сталі та мають лазерне гравіювання із символікою улюблених напрямів. Придбати нову колекцію можна онлайн, а також у фізичних магазинах «Залізної Крамниці від Всі. Свої» в Києві та Львові.

Мітки
Новини
Читайте також
«Червоне світло для всіх»: Одеса фіксуватиме світлофори під час хвилини мовчання Суд у Києві віддав під забудову лісопильню Сніжка на Подолі Італія визнала феміцид окремим злочином — за нього каратимуть довічним ув’язненням Прикордонний і митний контроль тепер проводитимуть просто у вагонах потягів
«Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025 «Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025 Террі Ґілліам — бед-тріп Голлівуду 24 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 13 22 листопада 2025 Архів світлин людей, епоха яких знищена Голодомором 22 листопада 2025 Black Friday 2025: що купити в українських брендів 21 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.