«Червоне світло для всіх»: Одеса фіксуватиме світлофори під час хвилини мовчання

Одеса офіційно запровадила спеціальний режим роботи світлофорів для щоденного вшанування пам’яті українських військовослужбовців та цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Перша акція у такому форматі під назвою «Червоне світло для всіх» відбулася 26 листопада на перехресті проспектів Лесі Українки та Шевченка.

Щодня о 9:00 світлофори на низці перехресть переходять у режим «червоний для всіх», зобов'язуючи зупинитися водіїв і пішоходів. Спочатку на 30 секунд вмикається жовте світло, потім на хвилину — червоне світло для всіх напрямків, а після хвилини мовчання світлофори повертаються до звичного режиму роботи.

Наразі система вже працює на восьми перехрестях — по два у кожному районі міста.

Загальнонаціональна хвилина мовчання щоденно проводиться в Україні з 16 березня 2022 року згідно з указом президента.