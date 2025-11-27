Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix «упав» на прем’єрі фіналу «Дивних див»

Артем Черничко 27 листопада 2025
Ажіотаж навколо прем'єри довгоочікуваного п'ятого сезону серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) спричинив масштабний збій на стримінговій платформі Netflix. Про це пише Variety.

Збій стався у середу, 26 листопада, о 17:00 за тихоокеанським часом — одразу після виходу першої частини фінального сезону. Сервіс був недоступний близько трьох хвилин, а для деяких користувачів збої тривали довше.

Десятки тисяч людей, які хотіли подивитися нові епізоди, побачили зображення з написом: «Щось пішло не так. Вибачте, у нас проблеми з вашим запитом. На головній сторінці ви знайдете багато цікавого».

Вже о 17:05 платформа відновила роботу для більшості користувачів. У Netflix заявили, що деякі користувачі ненадовго зіткнулися з проблемою потокової передачі на телевізійних пристроях.

Це не перший випадок, коли Netflix стикається з перевантаженим трафіком через «Дивні дива». У липні 2022 року стримінг був недоступний протягом короткого часу, коли вийшли останні два епізоди 4 сезону.

В Україні перша частина фінального сезону виходить сьогодні, 27 листопада. Серіал, створений Меттом і Россом Дафферами, залишається одним із найпопулярніших шоу Netflix.

Напередодні шоу встановило історичний рекорд: уперше в історії Netflix усі чотири попередні сезони одного серіалу одночасно потрапили до щотижневого рейтингу топ-10.

