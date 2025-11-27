«Свідоцтво про народження» компанії Apple продадуть на аукціоні

Оригінальний контракт про партнерство в компанії Apple Computer Company буде виставлено на аукціон Christie’s у Нью-Йорку. Колекціонери вже назвали його «свідоцтвом про народження» Apple, а очікувана ціна продажу — від $2 до $4 мільйонів, пише Hypebeast.

Документ на трьох сторінках, підписаний 1 квітня 1976 року Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Роном Вейном, закріпив розподіл часток у компанії: по 45 % для Джобса і Возняка та 10 % для Вейна, який сам надрукував угоду на своїй друкарській машинці IBM.

Цей лот також містить документи про вихід Рона Вейна з компанії, підписані лише через 12 днів. Він погодився отримати $800 авансом і пізніше ще $1500, щоб відмовитися від своєї частки у компанії, яка згодом перетворилася на гіганта з капіталізацією у $4 трильйони.

Якби частка Вейна залишилася недоторканою, сьогодні вона коштувала б сотні мільярдів доларів. Його тихий вихід став одним із найбільш міфологізованих моментів Кремнієвої долини на тему «а що якби».

Контракт стане головним експонатом на розпродажі під назвою We the People: America at 250, який відбудеться 23 січня 2026 року. Серед інших лотів — важливі історичні документи, зокрема, чернетка Конституції США.