Кевін Спейсі знову постане перед судом через звинувачення в сексуальному насильстві

Американський актор Кевін Спейсі постане перед Високим судом Лондона через нові цивільні позови щодо сексуального насильства з боку трьох чоловіків. Звинувачення стосуються періоду з 2000 по 2013 рік, пише BBC.

На слуханні цього тижня була визначена попередня дата судового розгляду — 12 жовтня 2026 року. Суд має вирішити, чи будуть справи розглядатися в рамках одного спільного процесу, чи окремо. Актор уже заперечив нові звинувачення.

Спейсі раніше був визнаний невинним присяжними у цивільному позові, поданому актором Ентоні Реппом у Нью-Йорку у 2022 році. Також актора виправдали за всіма звинуваченнями у кримінальній справі про сексуальне насильство у Великій Британії 2023 року.

Один із анонімних позивачів повторно подав позов, який був призупинений на час кримінального процесу. Він стверджує, що внаслідок інциденту у серпні 2008 року «зазнав психічних розладів та інших фінансових втрат».

Інший позивач, Руарі Кеннон, стверджує, що Спейсі домагався його у 2013 році під час роботи актора художнім керівником театру «Олд Вік». Кеннон брав участь у документальному фільмі «Спейсі без маски» 2024 року, в якому представлені звинувачення 10 чоловіків у сексуальних домаганнях проти Кевіна Спейсі.

Актор нещодавно повідомив в інтерв’ю The Telegraph, що він фактично безхатько. «Я живу в готелях, я живу в Airbnb, — сказав він. — Я їду туди, де є робота. У мене буквально немає дому. Витрати за ці останні сім років були астрономічними. Я дуже мало заробляв, а все лише витрачав».