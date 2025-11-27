Nike та Jacquemus випустили спільну колекцію зимового одягу

Бренди Nike та Jacquemus представили нову колекцію одягу Après Ski («Після лиж»). Лінія поєднує високотехнологічні характеристики для зимових видів спорту з фірмовою вишуканістю французького дизайнера.

Колекція розроблена з акцентом на універсальність, естетику та спортивну функціональність — для лижників, сноубордистів і глядачів на схилах. Основу лінійки складають елегантні тришарові куртки та штани з матеріалу GORE-TEX, що забезпечують надійний захист від вітру та води.

Серед ключових моделей — мультифункціональна куртка, яка поєднує зовнішню оболонку з приталеним силуетом та внутрішній бомбер із брендингом Nike і Jacquemus, а також штани GORE-TEX зі знімними жакардовими ремінцями та фірмовими петлями у формі літери J.

Окрім верхнього одягу, колекція включає утеплювальні та базові шари. Для чоловіків пропонуються термолонгсліви та класична сорочка Jacquemus, виконана з водовідштовхувальної тканини. Жіноча частина лінійки містить м’який водовідштовхувальний тканий комбінезон, що слугує як зовнішня оболонка, а також легінси з високою талією та бралет із фігурним низом для утеплення.

«Лижний одяг завжди мене зачаровував, і я великий колекціонер вінтажних лижних речей 80-х років. Ця колекція з Nike — можливість привнести нову модну історію в нашу співпрацю та у спільноту лижників», — прокоментував Симон Порт Жакмюс, засновник бренду Jacquemus.

Колекція Après Ski вже доступна на сайті Jacquemus та у фірмових магазинах бренду, а з 3 грудня з’явиться на сайті Nike та в окремих роздрібних партнерів.