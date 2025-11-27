Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Nike та Jacquemus випустили спільну колекцію зимового одягу

Артем Черничко 27 листопада 2025
Бренди Nike та Jacquemus представили нову колекцію одягу Après Ski («Після лиж»). Лінія поєднує високотехнологічні характеристики для зимових видів спорту з фірмовою вишуканістю французького дизайнера.

Колекція розроблена з акцентом на універсальність, естетику та спортивну функціональність — для лижників, сноубордистів і глядачів на схилах. Основу лінійки складають елегантні тришарові куртки та штани з матеріалу GORE-TEX, що забезпечують надійний захист від вітру та води.

Серед ключових моделей — мультифункціональна куртка, яка поєднує зовнішню оболонку з приталеним силуетом та внутрішній бомбер із брендингом Nike і Jacquemus, а також штани GORE-TEX зі знімними жакардовими ремінцями та фірмовими петлями у формі літери J.

Окрім верхнього одягу, колекція включає утеплювальні та базові шари. Для чоловіків пропонуються термолонгсліви та класична сорочка Jacquemus, виконана з водовідштовхувальної тканини. Жіноча частина лінійки містить м’який водовідштовхувальний тканий комбінезон, що слугує як зовнішня оболонка, а також легінси з високою талією та бралет із фігурним низом для утеплення.

«Лижний одяг завжди мене зачаровував, і я великий колекціонер вінтажних лижних речей 80-х років. Ця колекція з Nike — можливість привнести нову модну історію в нашу співпрацю та у спільноту лижників», — прокоментував Симон Порт Жакмюс, засновник бренду Jacquemus.

Колекція Après Ski вже доступна на сайті Jacquemus та у фірмових магазинах бренду, а з 3 грудня з’явиться на сайті Nike та в окремих роздрібних партнерів.

