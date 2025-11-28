Супермаркет в Іспанії перетворили на бруталістську артгалерею

Архітектурна студія Minimal Studio представила новий проєкт — магазин Plastic Box у місті Порт-де-Польєнса на Майорці. Це повністю функціонуючий супермаркет із мінімалістичним інтер’єром з відкритого бетону та стелею, зібраною з перероблених пластикових ящиків, повідомляє Dezeen.

У приміщенні площею 193 м² Minimal Studio використала бетон, залишивши стіни та стелі відкритими, а також створивши з нього прилавки та полиці. Бетон доповнили інші промислові матеріали, як-от нержавіюча сталь, напівпрозорий полікарбонат та перероблені пластикові панелі.

«Ми прибрали всі попередні оздоблення, оголивши сирі основи будівлі, — пояснив засновник студії Хуан Хофре. — Простір був переосмислений за допомогою світла та ритму: традиційні проходи замінені візуальними послідовностями, які ведуть відвідувача немов на виставці. Ми зняли всі сліди комерційної мови, залишивши тільки архітектуру, матеріал і світло, щоб розповісти історію».

Ключовим елементом стала скульптурна інсталяція на стелі з 1200 перероблених пластикових ящиків, отриманих від місцевих мереж розподілу продуктів харчування. Вони виконують не лише декоративну, а й практичну функцію: у них розміщене світлодіодне освітлення, вентиляційні системи та пристрої для збору дощової води.

Кольорова палітра магазину нейтральна та приглушена — сірі, бежеві й блідо-зелені відтінки створюють дискретний фон, на якому контрастно виділяється яскрава упаковка товарів.

«Plastic Box був задуманий як бруталістська артгалерея, замаскована під супермаркет — простір, де сходяться споживання, рефлексія та матеріальний надлишок», — зазначив архітектор.

За його словами, концепція перетворює простір на інсталяцію, де упаковка стає рамою, продукт — витвором мистецтва, а світло — куратором.