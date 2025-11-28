Назвіть ШІ: Мінцифри просить придумати ім’я для української мовної моделі

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 28 листопада 2025
Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією «Київстар» розпочали національний конкурс із вибору назви для української великої мовної моделі (LLM), розробка якої має завершитися до кінця 2025 року.

Модель буде інтегрована в державні сервіси, бізнес-інструменти, а також стане доступною для використання у сфері науки, освіти й оборони.

Для участі в конкурсі потрібно залишити свої варіанти назв для української мовної моделі в коментарях під дописом в Instagram до 5 грудня включно. Керівники розробки відберуть 10 найкращих варіантів. Фіналісти потраплять на голосування у застосунку «Дія», де українці оберуть ім'я для національної моделі.

За результатами фінального голосування в «Дії», «Київстар» підготував цінні подарунки для авторів найкращих назв, серед яких флагманські телефони Samsung, колонки JBL, а також річні та тримісячні підписки на «Київстар ТБ».

