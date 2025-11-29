У центрі Києва почали укріплювати фасад історичної садиби Кушиної

У Києві на вул. Великій Житомирській, 26 розпочали укріплювальні роботи на фасаді садиби Кушиної.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Будівельники зміцнюють тріщини, щоб зупинити подальші руйнування історичної будівлі.

За даними ГО «Мапа Реновації», первісно садиба була двоповерховою. Її звели в 1874 році. Імовірним автором проєкту був київський архітектор Володимир Ніколаєв.

У різні роки до революції будинок побачив численних орендарів: канцелярію Київського опікунства глухонімих, санітарно-технічне товариство, штаб управління корпусного інтедантства, управління артилерії 21 армійського корпусу. Квартири здавали в найм. В одній із них у 1901–1906 роках жив видатний філософ С.М. Булгаков.

За радянських часів будівля лишалася житловою. У 1939 році хотіли зробити надбудову четвертого поверху, але проєкт лишився нереалізованим. У 1990-ті тут працювала бібліотека.

Останні два десятиліття будівля стояла відселена, водночас у просторі під аркою спершу працював бар «Ліберал», а зараз — кафе «Кицуня».

«Нещодавно українська дизайнерка Настя Мірзоян отримала престижну міжнародну нагороду у сфері архітектури та дизайну Dezeen Awards 2025 за дизайн-проєкт простору кафе в закинутій памʼятці. Думаю, це мало ефект. Адже тепер, як бачимо — будівлю готують до реставрації», — зазначив активіст.