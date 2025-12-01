Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 01 грудня 2025
Історичну будівлю трамвайно-тролейбусного управління в Києві завісили будівельним сукном

У Києві почали завішувати будівельним сукном будівлю колишнього трамвайно-тролейбусного управління 1910 року побудови. Промислова споруда на вул. Дегтярівській, 7-Б є памʼяткою архітектури місцевого значення та має охоронний статус, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

У травні 2025 року, нагадує активіст, роботи на об'єкті були зупинені Департаментом охорони культурної спадщини КМДА після того, як ТОВ «Будхол» повністю демонтувало дах памʼятки та розпочало розбирати внутрішні стіни і міжповерхові перекриття.

Нагадаємо, на вулиці Дегтярівській планують збудувати ТРЦ Lukianivka Mall. Його будівництво розпочато восени 2013 року поблизу станції метро «Лук'янівська» на місці колишнього трамвайного депо. Девелопер обіцяв зберегти будівлю електростанції Лук'янівської міської залізниці — пам'ятки архітектури початку ХХ століття — та інтегрувати її до ТРЦ.

