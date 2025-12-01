Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Один із найстаріших храмів Львівщини відтворили у тактильній скульптурі

Артем Черничко 01 грудня 2025
У Дрогобичі відкрили тактильну мініскульптуру церкви Святого Юра — унікальної пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури XV–XVI століть, яка входить до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загальна вартість проєкту склала 636 тисяч гривень, повідомили в облраді.

Церква Святого Юра в Дрогобичі

Макет містить інформаційні таблиці зі шрифтом Брайля та QR-код з аудіодискрипцією, записаною голосом соліста вокальної формації «Піккардійська Терція» Ярослава Нудика.

Новий інклюзивний об'єкт дозволить людям з порушеннями зору ознайомитися з однією з найцінніших пам'яток дерев'яного зодчества України.

«Для мене — це інклюзивний проєкт, який говорить про повагу до української культурної спадщини та унікальної архітектури, до незрячих — людей, які потребують бачити по-іншому, бачити на дотик», — прокоментував автор проєкту, скульптор Василь Одрехівський.

Скульптор Василь Одрехівський зі своєю роботою

Фото на обкладинці: Фото: Львівська облрада
