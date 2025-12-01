Кияни просять перейменувати вулицю на честь загиблої захисниці з «Азову» — петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію про перейменування вулиці Михайла Котельникова на честь 19-річної киянки, військовослужбовиці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Дар’ї Лопатіної, яка загинула під час виконання бойового завдання на Донеччині у вересні 2025 року.

Дар’я «Дельта» Лопатіна служила у взводі радіоелектронної боротьби 1-го батальйону. Також вона навчалася на спеціальності «Штучний інтелект» у Київській школі економіки.

«З початку повномасштабної війни вона волонтерила, допомагала іншим, навчалася військовій справі та навчала молодь. У 18 років свідомо вступила до війська, демонструючи зрілість, мужність і принципову громадянську позицію. Вона була доброю та чуйною — підтримувала побратимів, допомагала близьким і мала особливу любов до тварин», — йдеться у петиції.

У петиції зазначено, що нинішня вулиця носить ім’я Михайла Котельникова — «росіянина та радянського офіцера, який загинув на території України, але не має жодного стосунку ні до Києва, ні до української історії».

Автори звернення наголошують, що увічнення імені Дар’ї Лопатіної є «важливим етапом очищення міського простору від радянських нашарувань і вшанування тих, хто сьогодні боронить Україну».

На момент написання новина петицію підписали понад 3100 людей. Для її розгляду Київрадою необхідно 6 тисяч підписів.