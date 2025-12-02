Ув'язнений репер «Дідді» звинуватив Netflix у крадіжці кадрів для серіалу про себе

Американський репер Шон «Дідді» Комбс, який відбуває чотирирічний термін у в'язниці, розкритикував новий документальний серіал Netflix «Шон Комбс: Розплата». Виконавчим продюсером чотирисерійного шоу, прем’єра якого відбудеться 2 грудня, є його давній суперник 50 Cent. Про це пише Variety.

Напередодні Netflix випустив офіційний тизер серіалу.

Комбс назвав серіал «ганебним наклепом» і звинуватив Netflix у використанні нібито викрадених матеріалів. «Тизер підтверджує, що Netflix покладався на викрадені кадри, які ніколи не були дозволені до оприлюднення», — йдеться у заяві репера, який вважає серіал наслідком «особистої помсти» 50 Cent.

Режисерка серіалу Александрія Степлтон запевнила, що «кадри були отримані абсолютно законно». Водночас 50 Cent заперечив особистий мотив: «Якби я нічого не сказав, світ міг би подумати, що “хіп-хоп погоджується з його поведінкою. Немає більше нікого, хто б висловлювався”».

Шон Комбс, відомий під псевдонімами Puff Daddy, P. Diddy та Diddy, був засуджений до чотирьох років та двох місяців ув'язнення в жовтні 2025 року після того, як його визнали винним у перевезенні з метою залучення до проституції.