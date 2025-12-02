Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Fashion Awards 2025: Джонатан Андерсон став дизайнером року втретє поспіль

Артем Черничко 02 грудня 2025
362

Північноірландський модельєр Джонатан Андерсон, засновник бренду JW Anderson і креативний директор Dior, здобув нагороду «Дизайнер року» на церемонії Fashion Awards 2025 у Лондоні. Для Андерсона це вже третя перемога поспіль у найпрестижнішій категорії.

Церемонія, організована Британською модною радою (BFC), відбулася у Роял Альберт-холлі. Подія була присвячена культурній силі моди та відзначенню візіонерських талантів. Вечір вів американський актор Колман Домінго. Захід відвідали зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту.

Ключові переможці The Fashion Awards 2025

  • Дизайнер року: Джонатан Андерсон (Dior та JW Anderson)
  • Британський дизайнер чоловічого одягу: Грейс Вейлз Боннер (Wales Bonner)
  • Британський дизайнер жіночого одягу: Сара Бертон (Givenchy)
  • Модель року: Анок Яй
  • Культурний інноватор: Літтл Сімз
  • Спеціальна відзнака: Делфін Арно, CEO Chanel та Dior
  • Спеціальна відзнака за 100 років у Великій Британії: Chanel
  • Нагорода за видатні досягнення: Брунелло Кучінеллі
  • Дизайнер костюмів року: Кейт Хоулі
  • Посмертна нагорода за видатний внесок у моду: Мелані Ворд

The Fashion Awards — щорічна нагорода, заснована у Великій Британії 1989 року для відзначення як британських, так і міжнародних особистостей і брендів, що протягом року здійснили найбільший внесок у індустрію моди.

Мітки
Новини
Читайте також
Китай запроваджує податок на презервативи, щоби підвищити народжуваність Статую Паваротті в Італії заблокували ковзанкою — меру довелося вибачатися OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT На місці колишнього похоронного бюро в Пуерто-Рико звели кільцеподібний дитсадок
Київські замальовки. Випуск 14 30 листопада 2025 Тамаго-сандо: як японці перетворили яєчний сендвіч на національний культ 28 листопада 2025 «Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025 «Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025 «Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.