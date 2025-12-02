Fashion Awards 2025: Джонатан Андерсон став дизайнером року втретє поспіль

Північноірландський модельєр Джонатан Андерсон, засновник бренду JW Anderson і креативний директор Dior, здобув нагороду «Дизайнер року» на церемонії Fashion Awards 2025 у Лондоні. Для Андерсона це вже третя перемога поспіль у найпрестижнішій категорії.
Церемонія, організована Британською модною радою (BFC), відбулася у Роял Альберт-холлі. Подія була присвячена культурній силі моди та відзначенню візіонерських талантів. Вечір вів американський актор Колман Домінго. Захід відвідали зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту.
Ключові переможці The Fashion Awards 2025
- Дизайнер року: Джонатан Андерсон (Dior та JW Anderson)
- Британський дизайнер чоловічого одягу: Грейс Вейлз Боннер (Wales Bonner)
- Британський дизайнер жіночого одягу: Сара Бертон (Givenchy)
- Модель року: Анок Яй
- Культурний інноватор: Літтл Сімз
- Спеціальна відзнака: Делфін Арно, CEO Chanel та Dior
- Спеціальна відзнака за 100 років у Великій Британії: Chanel
- Нагорода за видатні досягнення: Брунелло Кучінеллі
- Дизайнер костюмів року: Кейт Хоулі
- Посмертна нагорода за видатний внесок у моду: Мелані Ворд
The Fashion Awards — щорічна нагорода, заснована у Великій Британії 1989 року для відзначення як британських, так і міжнародних особистостей і брендів, що протягом року здійснили найбільший внесок у індустрію моди.