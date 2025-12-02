Статую Паваротті в Італії заблокували ковзанкою — меру довелося вибачатися

Мер італійського міста Пезаро вибачився перед родиною Лучано Паваротті після того, як різдвяна ковзанка частково «поглинула» статую легендарного оперного співака. Про це пише The Guardian.

Бронзова статуя, що зображує Паваротті у фраку, з витягнутими руками та хусткою в руці, була урочисто відкрита торік на центральній площі Пезаро — прибережного міста в регіоні Марке, де тенор мав будинок і почесне громадянство.

Після того, як зображення «заблокованої» до колін статуї поширилися в інтернеті, вдова тенора Ніколетта Мантовані заявила, що такі дії «виставили на посміховисько» його пам'ять.

Мантовані повідомила місцевій газеті Il Resto del Carlino, що вона «розчарована, розлючена та засмучена». «Мені шкода, що місто допустило таке, адже це впливає на імідж Лучано та повагу, на яку він заслуговує. Це просто неправильно», — зазначила вона.

Мер Пезаро Андреа Б'янчіні лише погіршив ситуацію, опублікувавши зображення статуї на ковзанці з хештегом, який заохочував відвідувачів «дати Паваротті п'ять». Пізніше він вибачився, визнавши, що місцева рада припустилася помилки.

Однак, оскільки ковзанку мали відкрити цими вихідними, він заявив, що демонтувати її вже пізно, а спроба перемістити статую буде дорогою і може спричинити пошкодження.

Лучано Паваротті, який помер 2007 року, був одним із найвідоміших оперних співаків XX століття. Він прославився не лише завдяки виступам на оперній сцені, але й через популяризацію класичної музики серед широкої аудиторії.