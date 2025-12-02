Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 02 грудня 2025
Prada придбала Versace за $1,4 мільярда

Італійська компанія Prada Group оголосила про придбання модного дому Versace за $1,375 мільярда. Цей крок об'єднає під однією корпоративною парасолькою бренди Versace, Prada та Miu Miu.

Ця стратегічна угода має на меті кардинально перезапустити фінансовий стан Versace, який відчував труднощі під час володіння Capri Holdings. Для Prada Group консолідація створює потужний конгломерат, здатний конкурувати з найбільшими світовими модними гігантами. Prada прагнула придбати бренд протягом кількох років.

Угода відбулася у день народження Джанні Версаче, покійного засновника бренду. Його сестра Донателла Версаче опублікувала емоційний пост із цієї нагоди: «Сьогодні твій день і день, коли Versace приєднується до родини Prada. Я думаю про твою посмішку на обличчі. Я завжди сумую за тобою».

Новий етап Versace очолять ключові фігури Prada Group. Лоренцо Бертеллі, син Міуччі Прада та Патріціо Бертеллі, призначений новим виконавчим головою. Креативну роль обійняв Даріо Вітале, колишній директор з дизайну Miu Miu, змінивши на цій посаді Донателлу Версаче, яка керувала креативним напрямом майже три десятиліття.

Фото на обкладинці: Фото: Магазин Versace у Цюриху, Швейцарія (Joan Cros / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
