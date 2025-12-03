Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Британія заборонила рекламу Nike та Lacoste за оманливі екологічні заяви

Артем Черничко 03 грудня 2025
Рекламні оголошення брендів Nike, Superdry та Lacoste були заборонені у Великій Британії через те, що вони вводили споживачів в оману щодо екологічної стійкості їхніх продуктів. Про це пише The Guardian.

Управління з рекламних стандартів (ASA) заявило, що платна реклама в Google від трьох ритейлерів використовувала такі терміни, як «стійкий», «екологічні матеріали» або «стійкий стиль» без чіткого обґрунтування цих заяв.

Nike, рекламуючи сорочки-поло для тенісу, посилалася на «екологічні матеріали», стверджуючи, що споживачі інтерпретують це посилання лише на деякі продукти.

Superdry закликала «відкрити гардероб, що поєднує стиль та стійкість», наголошуючи, що багато їхніх продуктів мають «атрибути та сертифікати стійкості».

Lacoste, рекламуючи дитячий одяг, заявила, що працює над скороченням вуглецевого сліду, але визнала, що слова на кшталт «зелений», «стійкий» та «екодружній» дуже важко обґрунтувати.

ASA дійшло висновку, що використання слова «стійкий» без додаткової інформації зробило заяви «двозначними та незрозумілими». Крім того, не було надано доказів того, що продукти не шкодять довкіллю. Зрештою ASA заборонило всі ці рекламні оголошення та зобов’язало ритейлерів забезпечити чітке формулювання майбутніх екологічних заяв та «підтвердити їх високим рівнем обґрунтування».

Фото на обкладинці: Фото: HGL / CFoto / CFOTO via AFP
