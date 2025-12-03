У Брюсселі викрали фігурку Ісуса зі скандального різдвяного вертепу

Бельгійська поліція розслідує викрадення фігурки немовляти Ісуса з вертепу на Брюссельському різдвяному ярмарку. Раніше вертепна інсталяція вже викликала скандал через свій суперечливий дизайн, пише Artnet.

Фігурку викрали з ясел у центрі бельгійської столиці вранці 29 листопада. Цей вертеп, що мав замінити сцену, яка використовувалася протягом останніх 25 років, викликав обурення, оскільки обличчя Марії, Йосипа, Ісуса та мудреців були замінені латками тканини. Натомість, фігури тварин мали носи, очі та вуха.

Нову інсталяцію німецької художниці Вікторії-Марії Геєр було обрано та схвалено місцевою католицькою церквою та міською владою Брюсселя. Геєр пояснила, що створила безликі фігури зі смуг тканини, сподіваючись, що «кожен католик, незалежно від його походження, зможе ідентифікувати себе» в біблійній історії.

Однак такий універсалізм викликав негативну реакцію. Лідер правоцентристської партії «Реформаторський рух» Жорж-Луї Бушез розкритикував дизайн, заявивши, що безликі фігури «жодним чином не відображають дух Різдва» і більше схожі на «зомбі, яких можна знайти біля залізничних станцій у Брюсселі». Політик навіть запустив петицію із закликом повернути «справжній вертеп».

Додатковим чинником невдоволення стала вартість вертепу, яка сягнула €65 тисяч. Інсталяція розрахована на п'ять років.

Мер Брюсселя Філіп Клозе спробував заспокоїти ситуацію, зазначивши, що дизайн буде переглянуто спільно з церковною владою наступного року. «Ми всі маємо право любити чи не любити вертеп, — сказав він. — Але нам потрібно проявити стриманість».

Попри крадіжку, яка сталася не вперше, викрадену фігурку немовляти Ісуса замінили новою моделлю. Організатори заявили, що стежитимуть за вертепом, але додаткових запобіжних заходів не вживали.